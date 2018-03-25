Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 215,92 lira, en düşük 116,63 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,94 artarak 75 milyon 413 bin 234 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 215,92 lira, en düşük saat 05.00'te 116,63 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 166,56 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 167,76 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 215,06 lira, en düşük 118,69 lira liradan işlem gördü.