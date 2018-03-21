Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 185 lira, en düşük 129,49 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,65 artarak 72 milyon 455 bin 707 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 185 lira, en düşük saat 23.00'te 129,49 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 162,39 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 163,01 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 213,90 lira, en düşük 125 liradan işlem gördü.