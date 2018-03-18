Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 204,99 lira, en düşük 49,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 108,58 artarak 65 milyon 217 bin 66 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 204,99 lira, en düşük saat 01.00'de 49,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 150,13 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 153,76 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 205,01 lira, en düşük 0 (sıfır) liradan işlem gördü.