Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 205,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 36,19 azalarak 31 milyon 265 bin 952 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 205,01 lira olurken, saat 12.00 ile 15.00 arasında piyasa takas fiyat değeri 0 (sıfır) olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 83,73 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 80,61 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 199,80 lira, en düşük 29,99 liradan işlem gördü.