Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 199,80 lira, en düşük 29,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21,6 azalarak 48 milyon 999 bin 14 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 199,80 lira, en düşük saat 23.00'te 29,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 120,05 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 121,30 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 215,32 lira, en düşük 119 liradan işlem gördü.