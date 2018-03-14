Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 205,08 lira, en düşük 79,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,66 artarak 68 milyon 941 bin 950 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 205,08 lira, en düşük saat 23.00'te 79,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 167,20 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 168,92 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 192,04 lira, en düşük 124,75 liradan işlem gördü.