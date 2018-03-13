Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 192,04 lira, en düşük 124,75 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3 artarak 67 milyon 153 bin 517 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 192,04 lira, en düşük saat 03.00, 04.00 ve 13.00'te 124,75 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 159,97 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 160,73 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 178,18 lira, en düşük 118,69 liradan işlem gördü.