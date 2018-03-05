Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 184,42 lira, en düşük 49,97 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,29 azalarak 62 milyon 907 bin 495 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 184,42 lira, en düşük saat 03.00'te 49,97 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 140,99 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 145 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 215,77 lira, en düşük 60,54 kuruştan işlem gördü.