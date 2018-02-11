Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 214,99 lira, en düşük 125,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 43,72 artarak 74 milyon 757 bin 776 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 214,99 lira, en düşük saat 04.00'te 125,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 176,28 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 176,29 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 215,46 lira, en düşük 29,99 liradan işlem gördü.