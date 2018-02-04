Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 217,41 lira, en düşük 161,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 48,71 artarak 83 milyon 971 bin 96 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 217,41 lira, en düşük saat 03.00'te 161,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 192,14 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 194,29 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 218,02 lira, en düşük 29,99 liradan işlem gördü.