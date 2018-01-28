Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 220,06 lira, en düşük 144,90 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,17 artarak 84 milyon 155 bin 554 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 220,06 lira, en düşük saat 04.00'te 144,90 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 194,12 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 198,61 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 210,02 lira, en düşük 139,77 liradan işlem gördü.