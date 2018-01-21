Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 220,29 lira, en düşük 149,78 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün yüzde 18,12 artarak 86 milyon 160 bin 74 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 10.00'da 220,29 lira, en düşük saat 06.00'da 149,78 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 192,93 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 196,02 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 203,69 lira, en düşük 125,01 liradan işlem gördü.