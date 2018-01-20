Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 203,69 lira, en düşük 125,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün yüzde 5,79 azalarak 72 milyon 941 bin 921 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 13.00'de 203,69 lira, en düşük saat 02.00'de 125,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 176,52 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 177,37 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 216,32 lira, en düşük 125,01 liradan işlem gördü.