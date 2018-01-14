Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 214,06 lira, en düşük 125,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,80 artarak, 84 milyon 89 bin 110 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 214,06 lira, en düşük saat 02.00, 03.00 ve 04.00'te 125,01 lira olarak belirlendi

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 193,25 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 197,18 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 203,27 lira, en düşük 135 liradan işlem gördü.