Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 203,27 lira, en düşük 135 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,9 azalarak, 72 milyon 611 bin 650 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 203,27 lira, en düşük saat 15.00'te 135 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 178,61 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 179,17 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 203,43 lira, en düşük 149,99 liradan işlem gördü.