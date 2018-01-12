Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 203,43 lira, en düşük 149,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,41 azalarak, 79 milyon 717 bin 789 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 10.00'da 203,43 lira, en düşük saat 04.00 ve 05.00'te 149,99 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 186,27 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 187,45 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 208,21 lira, en düşük 120 liradan işlem gördü.