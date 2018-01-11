Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 208,21 lira, en düşük 120 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,37 artarak, 80 milyon 50 bin 416 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 208,21 lira, en düşük saat 04.00'te 120 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 191,02 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 193,51 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 205,67 lira, en düşük 147,42 liradan işlem gördü.