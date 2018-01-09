Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 207,01 lira, en düşük 136,09 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,26 artarak, 77 milyon 192 bin 317 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 10.00'da 207,01 lira, en düşük saat 02.00'de 136,09 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 186,65 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 188,89 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 207,01 lira, en düşük 140 liradan işlem gördü.