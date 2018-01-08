Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 207,01 lira, en düşük 140 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,52 artarak, 75 milyon 483 bin 732 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 207,01 lira, en düşük saat 04.00'te 140 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 183,61 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 185,74 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 204,93 lira, en düşük 134,99 liradan işlem gördü.