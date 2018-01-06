Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 201,25 lira, en düşük 118,70 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,82 azalarak, 55 milyon 862 bin 573 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 201,25 lira, en düşük saat 02.00'de 118,70 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 163,75 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 163,97 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 199,99 lira, en düşük 135,36 liradan işlem gördü.