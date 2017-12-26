Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 182,58 lira, en düşük 105 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,76 azalarak, 58 milyon 827 bin 162 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 182,58 lira, en düşük saat 05.00'te 105 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 158,70 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 160,32 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 188,40 lira, en düşük 105,01 liradan işlem gördü.