Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 188,40 lira, en düşük 105,01 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,28 azalarak, 59 milyon 280 bin 306 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 188,40 lira, en düşük saat 04.00'te 105,01 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 160,04 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 161,98 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 189,44 lira, en düşük 106 liradan işlem gördü.