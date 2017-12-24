Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 189,44 lira, en düşük 106 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,70 artarak, 61 milyon 29 bin 848 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 189,44 lira, en düşük saat 02.00'de 106 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 162,90 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 165,64 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 184,11 lira, en düşük 105 liradan işlem gördü.