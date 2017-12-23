Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 184,11 lira, en düşük 105 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,10 azalarak, 50 milyon 982 bin 781 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 184,11 lira, en düşük saat 04.00'te 105 lira olarak belirlendi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 151,77 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 152,44 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 191,35 lira, en düşük 105,05 liradan işlem gördü.