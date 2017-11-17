Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 210,84 lira, en düşük 125,25 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15 azalarak 50 milyon 110 bin 323 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 210,84 lira, en düşük saat 23.00'te 125,25 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 158,34 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 159,85 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 212,27 lira, en düşük 138,01 liradan işlem gördü.