Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 212,99 lira, en düşük 137,01 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,58 azalarak 63 milyon 142 bin 814 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 212,99 lira, en düşük saat 01.00, 02.00 ve 23.00'te 137,01 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 177,74 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 181,46 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 215,81 lira, en düşük 135 liradan işlem gördü.