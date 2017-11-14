Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 215,81 lira, en düşük 135 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,06 azalarak 65 milyon 491 bin 490 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 215,81 lira, en düşük saat 05.00'te 135 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 183,36 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 187,05 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 214,76 lira, en düşük 135 liradan işlem gördü.