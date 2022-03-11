Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1745 lira, en düşük 1599 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,86 azalarak 729 milyon 911 bin 527 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00, 06.00, 07.00 ve 08.00 saatleri ile 18.00-21.00 saatleri arasında 1745 lira, en düşük saat 23.00'te 1599 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1694 lira 20 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1694 lira 27 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 1745 lira, en düşük 861 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.