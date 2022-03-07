Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1745 lira, en düşük 1549 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,9 artarak 826 milyon 650 bin 222 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00-03.00, 05.00-11.00 ve 13.00-17.00 saatlerinde 1745 lira, en düşük saat 23.00'te 1549 lira 68 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1727 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1729 lira 36 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 1745 lira, en düşük 1299 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.