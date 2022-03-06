Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1745 lira, en düşük 1299 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 26,7 artarak 758 milyon 563 bin 138 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 07.00-11.00 ve 13.00-22.00 saatlerinde 1745 lira, en düşük saat 04.00'te 1299 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1661 lira 90 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1682 lira 72 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 1695 lira 1 kuruş, en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçti.