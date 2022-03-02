Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1745 lira, en düşük 932 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,83 artarak 766 milyon 467 bin 602 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-10.00 ve 14.00-22.00 saatlerinde 1745 lira, en düşük saat 01.00'de 932 lira 50 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1596 lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1622 lira 7 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 1745 lira, en düşük 1299 lira 97 kuruş olarak kayıtlara geçti.