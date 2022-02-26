Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1469 lira 55 kuruş, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 20,8 azalarak 538 milyon 550 bin 520 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 1469 lira 55 kuruş, en düşük saat 12.00'de 999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1241 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1240 lira 18 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 1524 lira, en düşük 1298 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.