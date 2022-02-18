Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1524 lira, en düşük 1003 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,32 azalarak 687 milyon 728 bin 7 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00-10.00 ve 18.00-23.00 saatlerinde 1524 lira, en düşük saat 16.00'da 1003 lira 63 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1419 lira 39 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1409 lira 43 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek en yüksek 1524 lira, en düşük 1500 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.