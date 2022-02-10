Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1524 lira, en düşük 1520 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,74 artarak 724 milyon 52 bin 532 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00-12.00 ve 14.00-23.00 saatlerinde 1524 lira, en düşük saat 13.00'te 1520 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1523 lira 83 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1523 lira 80 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 1524 lira, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.