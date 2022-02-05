Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1524 lira, en düşük 899 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,8 azalarak 593 milyon 304 bin 300 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00-06.00 ve 18.00-21.00 saatleri arasında 1524 lira, en düşük saat 09.00 ve 10.00'da 899 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1399 lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1394 lira 48 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün tüm saatlerde 1524 lira, en düşük 795 lira 81 kuruş olarak kayıtlara geçti.