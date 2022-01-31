Spot piyasada elektrik fiyatları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spot piyasada elektrik fiyatları

AA, Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi
 - Güncelleme:
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde 1524 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde 1524 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 31,5 artışla 733 milyon 414 bin 332 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde 1524 lira olarak tespit edildi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün de tüm saatlerde 1345 lira olarak kayıtlara geçti.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title