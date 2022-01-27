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Spot piyasada elektrik fiyatları

AA, Murat Temizer - Ekonomi
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde 1345 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde 1345 lira oldu.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,7 azalışla 569 milyon 769 bin 842 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde 1345 lira olarak tespit edildi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün için tüm saatlerde 1345 liradan işlem gördü.

AA / Murat Temizer - Ekonomi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Haber

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