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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları
AA / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde tek fiyat olmak üzere 1345 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde tek fiyat olmak üzere 1345 lira oldu.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,8 azalışla 604 milyon 472 bin 52 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde tek fiyat olmak üzere 1345 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ve ağırlıklı ortalama fiyatları da 1345 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün için en yüksek 1345 lira, en düşük 824 lira 98 kuruştan işlem gördü.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Haber

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