Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1345 lira, en düşük 792 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1345 lira, en düşük 792 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,8 azalışla 535 milyon 35 bin 552 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00'de 1345 lira, en düşük saat 14.00'te 792 lira 73 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1021 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1026 lira 96 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün için en yüksek 1273 lira 34 kuruş, en düşük 800 liradan işlem gördü.