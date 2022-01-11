Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1344 lira 99 kuruş, en düşük 800 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,5 artışla 786 milyon 712 bin 83 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00 ve 10.00'da 1344 lira 99 kuruş, en düşük saat 04.00 ve 05.00'te 800 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1106 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1116 lira 44 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1340 lira 1 kuruş, en düşük 729 lira 99 kuruştan işlem gördü.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri

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