Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1345 lira, en düşük 836 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,21 düşüşle 667 milyon 859 bin 303 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-11.00 ve 15.00-17.00 saatlerinde 1345 lira, en düşük saat 03.00'te 836 lira 3 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1192 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1204 lira 64 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1345 lira, en düşük 836 lira 3 kuruştan işlem gördü.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri

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