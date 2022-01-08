Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1345 lira, en düşük 836 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,21 düşüşle 667 milyon 859 bin 303 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 1345 lira, en düşük saat 09.00'da 836 lira 3 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1043 lira 57 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1046 lira 11 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1344 lira 99 kuruş, en düşük 800 lira 1 kuruştan işlem gördü.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri

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