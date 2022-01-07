Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1344 lira 99 kuruş, en düşük 800 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,46 düşüşle 753 milyon 646 bin 849 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 10.00'da 1344 lira 99 kuruş, en düşük saat 23.00'te 800 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1170 lira 32 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1174 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1345 lira, en düşük 897 liradan işlem gördü.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet