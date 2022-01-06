Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1345 lira, en düşük 897 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,6 artışla 797 milyon 203 bin 399 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 07.00-11.00 ve 14.00-19.00 arasında 1345 lira, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 897 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1224 lira 31 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1229 lira 79 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1300 lira, en düşük 864 lira 69 kuruştan işlem gördü.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri

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