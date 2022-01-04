Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1345 lira, en düşük 800 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,4 artışla 692 milyon 935 bin 519 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00'da 1345 lira, en düşük saat 23.00'te 800 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1101 lira 96 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1112 lira 21 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1345 lira, en düşük 898 lira 98 kuruştan işlem gördü.

AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri

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