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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları
AA / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1345 lira, en düşük 798 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1345 lira, en düşük 798 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,7 düşüşle 481 milyon 725 bin 921 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 1345 lira, en düşük saat 07.00'de 798 lira 3 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1033 lira 96 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1045 lira 72 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1345 lira, en düşük 725 liradan işlem gördü.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri

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