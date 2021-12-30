Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1217 lira, en düşük 699 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,6 düşüşle 479 milyon 381 bin 682 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 16.00-20.00 saatlerinde 1217 lira, en düşük saat 03.00'te 699 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 979 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 986 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1217 lira, en düşük 602 liradan işlem gördü.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri

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