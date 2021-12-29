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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları
AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1217 lira, en düşük 602 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1217 lira, en düşük 602 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,27 düşüşle 568 milyon 275 bin 5 lira 71 kuruş oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-11.00 ve 14.00-19.00 saatlerinde 1217 lira, en düşük saat 23.00'te 602 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1072 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1085 lira 55 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1217 lira, en düşük 800 lira 94 kuruştan işlem gördü.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri

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