Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1217 lira, en düşük 800 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,6 artışla 575 milyon 619 bin 126 lira 69 kuruş oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-11.00 ve 14.00-21.00 saatlerinde 1217 lira, en düşük saat 03.00'te 800 lira 94 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1100 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1112 lira 8 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1217 lira, en düşük 794 lira 56 kuruştan işlem gördü.

AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri

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