Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1217 lira, en düşük 794 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,7 artışla 566 milyon 508 bin 456 lira 40 kuruş oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00-11.00 ve 14.00-21.00 saatlerinde 1217 lira, en düşük saat 04.00'te 794 lira 56 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1073 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1088 lira 70 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1217 lira, en düşük 794 lira 97 kuruştan işlem gördü.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri

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